FC Liverpool : Loris Karius wollte Liverpool im Sommer verlassen - Abschied im Januar?

Dank der Ablösesumme, die man für Philippe Coutinho vom FC Barcelona bekam (135 Millionen Euro), konnte man den brasilianischen Nationaltorhüter Allison für 63 Millionen Euro vom AS Rom verpflichten.

Karius war in den vergangenen Jahren verliehen. Zunächst an Besiktas Istanbul, zuletzt an Union Berlin. In Köpenick verbrachte Karius keine gute Saison, war ebenfalls nur Ersatz. Karius, dessen Vertrag in Liverpool am Saisonende ausläuft, kann sich vorstellen die Anfield Road bereits im Winter zu verlassen.

"Mein Ziel ist natürlich, wieder Woche für Woche im Tor zu stehen. Wo das dann ist, sehen wird dann", betont der Schlussmann.