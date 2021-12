Greuther Fürth : Loris Karius vom FC Liverpool zum Bundesliga-Kellerkind?

In knapp sechs Monaten läuft der Vertrag von Loris Karius (28) beim FC Liverpool aus. Womöglich verlässt der ehemalige Mainzer die Anfield Road aber bereits im Januar. Dem Bundesligisten Greuther Fürth wird Interesse an einem Zusammenarbeit nachgesagt.

Loris Karius wird als neuer Keeper des Bundesliga Aufsteigers SpVgg Greuther Fürth gehandelt. Der Tabellenletzte muss nach einer schweren Knieverletzung auf Stammtorhüter Marius Funk (25) verzichten. Nur Ersatzmann Sascha Burchert (32) verfügt über Profierfahrung. Der Vertrag der beiden Schlussleute läuft zudem am Saisonende aus. Sportdirektor Rachid Azzouzi weiß, dass man sich auf der Torhüter-Position "Gedanken machen" müsse.

"Loris Karius ist ein sehr, sehr guter Torhüter"

Loris Karius spielt in Liverpool keine Rolle und dürfte im Januar die Freigabe erhalten. Fürth-Trainer Trainer Stefan Leitl lobt Karius, lässt sich aber nicht in die Karten blicken. "Loris Karius ist zweifelsohne ein sehr, sehr guter Torhüter, aber an Namen oder Spekulationen beteilige ich mich nicht", erklärte Leitl im Vorfeld der Bundesliga-Partie bei Borussia Dortmund am Mittwoch (20:30 Uhr).