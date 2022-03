Liverpool : Luis Diaz begeistert über Start beim FC Liverpool

Luis Diaz macht in seinen ersten Wochen beim FC Liverpool definitiv Lust auf Mehr. Der Winterneuzugang berichtet über seine Eingewöhnungsphase an der Anfield Road, und ist hellauf begeistert.

Luis Diaz ist schon nach wenigen Wochen Feuer und Flamme für den FC Liverpool. "Es läuft so gut wie möglich und so, wie wir es uns alle gewünscht haben", sagt der Kolumbianer in einem Interview auf der Vereinswebsite. "Aus persönlicher Sicht ist es genau so, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich es mir erträumt habe."

In vier von fünf möglichen Spielen in der Premier League berief Jürgen Klopp Diaz in die Startformation. "Ich wusste, dass ich zu einem sehr wettbewerbsfähigen Verein kommen würde, der an allem beteiligt ist. Ich bin also sehr, sehr glücklich darüber, wie es angefangen hat. So soll es weitergehen", freut sich Diaz auf das, was noch kommt.

