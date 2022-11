Kindheitstraum: Luis Diaz will in LaLiga spielen

Der FC Barcelona klopfte im Januar 2022 bei Luis Diaz (25) an, der kolumbianische Nationalspieler entschied sich aber gegen die Katalanen und für einen Wechsel zum FC Liverpool. Eines Tages könnte der Offensivspieler trotzdem regelmäßig in Spanien auflaufen.

Luis Diaz weckte im Januar 2022 das Interesse des FC Barcelona. Wie Präsident Joan Laporta unlängst bestätigte, waren zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme die Verhandlungen zwischen Diaz und Liverpool aber bereits weit fortgeschritten.

Barça kam zu spät, Diaz wechselte an die Anfield Road. Für die Reds absolvierte der Linksaußen bisher 38 Spiele, lieferte acht Vorlagen und erzielte zehn Tore. Mit seinen Tempodribblings und seiner Mentalität verzaubert der Südamerikaner die Liverpool-Fans.

In Zukunft könnte der Flügelstürmer auch die Anhänger in Barcelona verzücken. Luis Diaz will eines Tages in der Primera Division spielen. "Ich würde gerne für einen spanischen Klub spielen", sagte er gegenüber dem kolumbianischen Magazin SoHo. Das sei ein "Kindheitstraum".

In seinen Gedanken spielt eine mögliche Zukunft in Spanien aber derzeit keine Rolle. " Jetzt konzentriere ich mich nur darauf, mit Liverpool Titel zu holen." Er wolle "mit einem der größten Klubs der Welt Geschichte schreiben."