Liverpool : Luis Suarez wollte weg - Brendan Rodgers redete ihm Liverpool-Abschied aus

Luis Suarez trifft mit Atletico Madrid am Mittwochabend auf den FC Liverpool. Der Uruguayer hat eine Vergangenheit bei den Reds. Im Vorfeld der Partie erinnerte er sich unter anderem an die Zusammenarbeit mit Brendan Rodgers.

Luis Suarez spielte drei Jahre im Trikot des FC Liverpool, ehe er 2014 zum FC Barcelona wechselte. Wie der uruguayische Nationalspieler verrät, hätte er die Reds bereits 2012 und 2013 verlassen können.

Suarez blickt im Interview mit der UEFA auf den Sommer nach dem Amtsantritt von Rodgers zurück. "Damals hatte ich die Möglichkeit, bei anderen Vereinen zu unterschreiben, aber er rief mich an, als ich im Urlaub in Uruguay war, um mir zu sagen, dass er eine andere Denkweise habe, dass er den Verein verändern wolle", so der 34-Jährige.