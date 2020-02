Poker um Leipziger : Liverpool macht nächsten Schritt bei Timo Werner - auch Barça dran?

Gerücht Der FC Liverpool wird inzwischen als heißer Favorit auf den Sommertransfer von Timo Werner gehandelt. In den kommenden Wochen könnte sich einiges in Bewegung setzen. Doch auch Barça soll Interesse bekunden.

Wie das amerikanische Portal THE ATHLETIC erfahren haben will, zieht der FC Liverpool in Erwägung, sich Mitte März offiziell auf Timo Werner zuzubewegen.

Chefcoach Jürgen Klopp habe derweil entschieden, seinen deutschen Landsmann unter Vertrag nehmen zu wollen.

Die Reds verfolgen demnach denselben Plan wie bei Alisson und Fabinho, bei denen ebenfalls im März der erste Vorstoß vollzogen wurde.

Timo Werner steht zwar noch bis 2023 bei RB Leipzig im Wort. Er kann den Bundesliga-Klub mittels Ausstiegsklausel im Sommer allerdings verlassen.