Topstar von OSC Lille Mane-Nachfolger: Jonathan David stürmt auf Liverpool-Radar

Sadio Mane (30) will seine Zelte beim FC Liverpool Medienberichten zufolge nach sechs Jahren abbrechen. Die Reds würden dem Senegalesen wohl die Freigabe erteilen. Als Nachfolger taucht Jonathan David auf dem Radar auf.

Der FC Bayern und Paris Saint-Germain buhlen um die Unterschrift von Sadio Mane. Angeblich bevorzugt der Senegalese den deutschen Rekordmeister, da er im Gegensatz zu PSG an der Säbener Straße nicht im Schatten anderer Topstars wie Kylian Mbappe, Neymar oder Lionel Messi stehen würde.

Laut The Athletic würde Liverpool Mane für 50 Millionen Euro Ablöse aus seinem bis 2023 datierten Vertrag entlassen. PSG bietet laut dem Journalisten Ekrem Konur allerdings derzeit "nur" 30 Millionen Euro. Ein Angebot in ähnlicher Größenordnung sollen auch die Bayern eingereicht haben.

Sollten sich Liverpool und Bayern oder PSG auf einen Transfer einigen, könnte Jonathan David (22) von OSC Lille laut Le 10 Sport als Erbe für Mane an der Anfield Road anheuern. Der Kanadier ist eine der großen Ligue 1-Entdeckungen, erzielte in der vergangenen Saison 15 Tore, für Kanada traf er in 30 Partien 20-mal.