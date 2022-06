Premier League Wechsel von Sadio Mane: Ex-Liverpool-Star spottet über die Bundesliga

Die Bundesliga hat in den letzten Jahren – im Gegensatz zur Premier League – an Reiz verloren, da der Meister seit 2013 stets FC Bayern München hieß. Zum Vergleich: Obwohl Man City in England im gleichen Zeitraum fünfmal die Meisterschaft gewonnen hat, gab es zusätzlich vier weitere Teams, die sich den Titel sichern konnten.

Dean Saunders schreibt der Meisterschaft in der Bundesliga deshalb fast jede Bedeutung ab. In seinen Worten klingt es, als müsse sich Mane beinahe dafür schämen. "Wenn er am Ende seiner Karriere zu dir sagt 'Komm und sieh dir meinen Trophäenschrank an', ist die Medaille des deutschen Meisters ganz hinten."