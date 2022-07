"Der BVB war oben" Mario Götze begründet Absage an den FC Liverpool

"Jürgen war noch dabei, etwas aufzubauen", blickt Götze zurück. "Liverpool war in der ersten Saison mit Jürgen Achter geworden und hatte sich nicht für die Champions League qualifiziert. Auch in den Jahren zuvor war das nicht der Verein, der immer oben mitgespielt hat".

Nach vier durchwachsenden Jahren beim BVB wechselte Götze in die Eredivisie, brachte seine Karriere in zwei Jahren bei PSV Eindhoven wieder in Schwung. Zur neuen Saison kehrt er in die Bundesliga zurück. Eintracht Frankfurt sicherte sich seine Dienste.

Mit den Hessen will der Offensivakteur durchstarten. Ohne zu große Zukunftspläne zu schmieden. "Ich konzentriere mich auf heute, den nächsten Tag und die Woche", so der Ex-Münchner. "Natürlich habe ich Ziele und kenne den Spielplan, aber ich kann jetzt auch laufen lassen."