Premier League Meisterschaft verspielt? Jürgen Klopp sieht Schuld im zu vollen Spielkalender

Seit Jahren warnt Jürgen Klopp vor einer Überbelastung der Spieler. Nach dem 1:1 gegen Tottenham erneuerte der Coach des FC Liverpool seine Kritik am prall gefüllten Terminkalender der Premier League. Möglicherweise schwingt da vorwiegend der Frust über die verlorenen Punkte mit.

Die Reds liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Manchester City um die englische Meisterschaft. Mit dem Remis gegen Tottenham verlor Liverpool zwei wichtige Punkte, hat nach dem Sieg von City gegen Newcastle nun drei Zähler Rückstand.

Jürgen Klopp ist mit seiner Mannschaft noch in drei Wettbewerben vertreten und gab nach dem Spiel gegen Tottenham zu bedenken, dass diese Mehrfachbelastung nicht einfach zu bewältigen ist.

Auf der Pressekonferenz äußerte sich der Coach wie folgt: "In diesen Momenten hätten wir besser und in besseren Positionen sein können, aber abgesehen davon, ist es einfach unglaublich schwierig, gegen einen Gegner mit Weltklasse-Trainer und einer ganzen Woche Vorbereitungszeit zu spielen – wir spielen alle drei Tage, es ist so schwierig, aber ich bin wirklich zufrieden mit der Leistung."