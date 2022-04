Premier League : Mit Verspätung: FC Liverpool schnappt sich Fabio Carvalho

Fabio Carvalho (19) kleidet sich ab der kommenden Saison im Trikot des FC Liverpool. Laut dem Branchenkenner Fabrizio Romano sind die medizinischen Untersuchungen abgeschlossen und der Transfer in trockenen Tüchern.

Liverpool zahlt dem Vernehmen nach an den FC Fulham fünf Millionen Euro Fixablöse, die via Boni um 2,7 Millionen Euro ansteigen kann. Carvalho erhält einen langfristigen Vertrag bis 2027 und zudem eine Ausstiegsklausel in unbekannter Höhe. Im Mai soll der Deal offiziell bestätigt werden.

Die Reds wollten den Wechsel eigentlich schon im Januar in Sack und Tüten bringen, am Ende war die Zeit allerdings nicht ausreichend, um alle Unterlagen bei den zuständigen Stellen einzureichen. Carvalho spielt ab der kommenden Saison an der Anfield Road, eine Ausleihe ist nicht geplant.