Verlässt Mohamed Salah Liverpool? Jürgen Klopp ergreift das Wort

"Ich bin völlig am Boden zerstört". Mit diesen Worten kommentierte Mohamed Salah die verpasste Champions-League-Qualifikation der Reds zuletzt. Liverpool habe "versagt", dabei sei die Teilnahme an der Königsklasse "das absolute Minimum", so der Superstar.

Englische Medien spekulierten in der Folge über einen Abschied des dreimaligen Premier League-Torschützenkönigs – sehr zur Überraschung von Jürgen Klopp. "Ich konnte nichts lesen, was in diese Richtung (Abschied vom FC Liverpool, Anm. d. Red.) führen könnte", erklärte der deutsche Fußballlehrer am Rande des letzten Saisonspiels gegen Southampton (4:4) und ergänzte: "Mo liebt diesen Klub."

Sadio Mane und Firmino sind weg - Salah bleibt

Mohamed Salah verlängerte seinen Vertrag an der Anfield Road im Juli 2022 vorzeitig bis 2025. Der ägyptische Nationalspieler ist nach dem Abschied von Sadio Mane (31, 2022 zum FC Bayern München) und Roberto Firmino (31, verlängert auslaufenden Vertrag nicht) der letzte verbliebene Stürmer des langjährigen Offensiv-Dreizacks des FC Liverpool.

Neue Mitspieler für Salah sind aber längst gefunden. In den vergangenen Monaten holte Liverpool zwei neue Hochkaräter für seine Offensivabteilung (Darwin Nunez, Cody Gakpo). Bereits zuvor kauften die Reds Diogo Jota und Luis Diaz.