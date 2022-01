FC Liverpool : Mohamed Salah: Bricht er den Fabel-Rekord von Thierry Henry?

Für Liverpools Mohamed Salah scheint es in dieser Spielzeit keine Grenzen nach oben zu geben. Der 29-Jährige ist im Moment der torgefährlichste Profi in der Premier League. Seine harte Arbeit könnte ihm in naher Zukunft einen weiteren Rekord bescheren.