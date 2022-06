Ballon-d'Or-Sieg als Ziel Klare Ansage! Mohamed Salah will George Weah nacheifern

Mohamed Salah spielte 2021/22 die wahrscheinlich beste Saison seines Lebens. Dennoch reicht es wohl abermals nicht für einen Ballon d'Or. Karim Benzema von Real Madrid gilt als Favorit. In den nächsten Jahren will der Nationalspieler alles daran setzen, die begehrte Trophäe in den Händen zu halten.