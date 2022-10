Mohamed Salah: Jürgen Klopp hofft nach historischem Hattrick auf Leistungsexplosion

In der Partie gegen die Glasgow Rangers (7:1) gelang Mohamed Salah (30) der schnellste Hattrick der Champions-League-Geschichte. Diese magischen sechs Minuten und zwölf Sekunden sollen dem Ägypter endlich einen Schub nach vorne geben.

Wie die gesamte Liverpooler Offensive hat Mo Salah in dieser Saison mit Ladehemmungen zu kämpfen. Fünf Tore aus zwölf Begegnungen – diese für seine Verhältnisse eher magere Bilanz konnte der Stürmer vor dem Match gegen die Rangers gerade einmal vorweisen.

Dass Salah nach seiner Hereingabe in der Mitte der zweiten Halbzeit dermaßen aufdrehte, versetzte Jürgen Klopp (55) in Euphorie. "Es ist typisch Mo, nicht wahr?", fragte der Liverpool-Trainer nach dem Gala-Auftritt seines Teams in Schottland.

"Wir wissen alle, wenn es um Mo geht, ist er außergewöhnlich, absolut außergewöhnlich. Ich hoffe für ihn, dass ab jetzt alles so läuft, wie ich es mir für uns erhoffe. Aber wir müssen daran arbeiten. Das werden wir tun", betonte der gebürtige Stuttgarter.