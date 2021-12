"Dinge wie diese benötigen Zeit" : Mohamed Salah: Klopp wirbt um Geduld im Vertragspoker

"Aber die Entscheidung liegt in den Händen des Managements und die müssen das Problem lösen", sagte Salah im Interview mit dem ägyptischen Fernsehsender MBC Masr TV.

Das vermeintliche Werben des FC Barcelona schmeichelt dem Superstar allerdings: "Ich habe gelesen, was über Xavis Interesse an mir geschrieben wurde. Es freut mich, dass ein Team wie Barcelona an mir interessiert ist, aber ich fühle mich in Liverpool wohl."