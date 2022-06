Untersuchung verweigert Mohamed Salah stößt Liverpool vor den Kopf

Ägyptens Nationalspieler Mohamed Salah startete angeschlagen in die Afrika-Cup-Qualifikation seines Landes. Dennoch wehrte er sich gegen eine Vorabuntersuchung, die von seinem Klub, dem FC Liverpool, ausdrücklich angeraten war.

Im Spiel gegen Guinea (1:0) stand Salah am zurückliegenden Sonntag vom Beginn bis zum Abpfiff auf dem Rasen. Der Goalgetter maß dem Start in die Quali für den Afrika-Cup anscheinend so viel Bedeutung bei, dass er unbedingt spielen wollte. Mit Blick auf seine Gesundheit eine fragwürdige Entscheidung.

"Salah laboriert an einer Verletzung und hat trotzdem gespielt", offenbarte Ägyptens Nationaltrainer Ehab Galal nach der Partie. "Er hatte Liverpools Bitte nach einer Röntgenuntersuchung vor dem Spiel abgelehnt und wird sich nun einer solchen unterziehen."

Salah hat Leistenprobleme

In den letzten Spielen der abgelaufenen Saison biss Salah bereits auf die Zähne. Die Leiste macht schon länger Probleme. Beim FA-Cup-Finale Mitte Mai gegen den FC Chelsea verletzte sich der Angreifer ohne Fremdeinwirkung und musste im Anschluss ausgewechselt werden. Verheilt ist die Verletzung seither nicht.