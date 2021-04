Liverpool : "Mo Salah macht das Tor normalerweise mit verschlossenen Augen"

"So ist es eben. Wir wissen, wie oft Mo Salah solche Dinger mit verschlossenen Augen gemacht hat, Aber in diesem Moment nicht", sagte der LFC-Coach nach dem 0:0 an der Anfield Road.

Mohamed Salah war nicht der einzige Liverpooler, der eine Hundertprozentige gegen die clever verteidigenden Königlichen verpasste, unter anderem vergab auch Georginio Wijnaldum aus aussichtsreicher Position.

"Es gab viele Situationen", so Klopp zu den vergangenen Chancen. Erst nach 60 Minuten habe Real Madrid mehr Kontrolle übernommen. Der Coach zeigt sich selbstkritisch.

Das Timing der Wechsel (Thiago Alcantara und Diogo Jota für James Milner und Ozan Kabak) sei vielleicht nicht richtig gewesen, so der 53-Jährige: "Wir sind dann nicht mehr so gut durchgekommen. Wir haben ein bisschen Rhythmus verloren. Wir haben es ein bisschen zu sehr versucht."