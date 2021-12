FIFA-Elf 2021 : FIFA World XI: Mo Salah fehlt in der Vorauswahl - Dani Alves völlig überraschend dabei

In der engeren Auswahl für die FIFA World XI fehlt Mo Salah, obwohl er alleine in dieser Saison 21 Treffer in 22 Partien erzielte. Die starke Konkurrenz im Angriff mit Spielern wie Erling Haaland, Robert Lewandowski und Karim Benzema dürfte der Grund für die Nichtnominierung des Ägypters sein.

Die Nominierung von Dani Alves sorgt ebenfalls für Diskussionen. Der Brasilianer absolvierte für den FC Barcelona noch kein Pflichtspiel in dieser Spielzeit und war vorübergehend sogar vereinslos. Neben dem 38-Jährigen haben es darüber hinaus mit Jordi Alba, Sergio Busquets und Frenkie De Jong noch drei weitere Barça-Profis auf die Liste geschafft, obwohl die Katalanen nur Pokalsieger wurden und derzeit im Mittelfeld von LaLiga herumdümpeln.