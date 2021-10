FC Liverpool : Mohamed Salah stürmt auf den Lehrplan ägyptischer Schulen

Liverpools Stürmer Mo Salah ist es gewohnt, dass sein Gesicht nach Spieltagen in vielen Gazetten zu sehen ist. Dass er es einmal in die Schulbücher seines Heimatlandes schaffen würde, hätte sich der 29-Jährige aber bestimmt niemals vorstellen können. Doch genau so kommt es.