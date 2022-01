FC Liverpool : "Nichts Verrücktes": Mohamed Salah spricht über Vertragspoker

Der Ägypter wird demnächst die Februar-Ausgabe des Männermagazins GQ zieren. Im Gespräch mit der Zeitschrift wurde er natürlich zur aktuellen Vertragssituation in Liverpool befragt. "Ich möchte bleiben, aber es liegt nicht in meinen Händen. Es liegt in ihren Händen", gab Salah die Verantwortung an die Bosse der Reds ab.

Der Kontrakt des Rechtsaußen, der mit der ägyptischen Nationalmannschaft aktuell den Afrika-Cup bestreitet, läuft noch anderthalb Jahre. Der FC Liverpool würde die Angelegenheit gerne schnell vom Tisch haben. Nach den Aussagen Salahs ließe sich das bewerkstelligen: "Sie wissen, was ich will. Ich verlange nichts Verrücktes."