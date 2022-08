FC Liverpool Mohamed Salah: Vertragspoker hat Spuren hinterlassen

"Am Ende der Saison, vielleicht von April bis zum Ende, wurde viel über seinen Vertrag und so geredet", erklärte van Dijk dem Telegraph. "Wir sind alle Menschen und vielleicht hat ihn das ein bisschen beeinflusst. Unglücklicherweise."

Die Reds verpassten in der zurückliegenden Saison das historische Quadrupel. Kein englisches Team hat es jemals geschafft, vier Titel in einer Spielzeit zu holen. Für dieses Kunststück fehlten Liverpool letztlich sowohl der Gewinn der Meisterschaft, wo man knapp hinter Man City auf dem zweiten Platz verharrte, als auch der Triumph in der Champions League, in der Salah und Co. im Finale gegen Real Madrid (0:1) gescheitert waren.