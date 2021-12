FC Liverpool : Mohamed Salah zu Ballon d'Or-Platzierung: "Kein Kommentar"

Während sich in Deutschland viele Fußballfans darüber ärgerten, dass Bayerns Robert Lewandowski beim diesjährigen Ballon d'Or nicht als Sieger gekürt wurde, gab es in England ähnliche Beschwerden in Bezug auf Mohamed Salah. Der Liverpool-Spieler hat mit wenigen Worten gezeigt, was er von seiner Platzierung hält.