Liverpool : Mohamed Salah: 1. FC Köln und HSV verpassten Transfer

Es gibt kaum einen Experten, der Mohamed Salah nicht in den Himmel lobt. Das Talent des aktuell vermeintlich besten Stürmers der Welt war schon in frühen Jahren gut zu erkennen. Der 1. FC Köln sowie der HSV ließen sich einen Transfer aber entgehen.

Als Salah 2012 ein Probetraining beim FC Basel absolvierte, hatte ihn laut Sport Bild auch der 1. FC Köln auf dem Schirm. In der Domstadt ist zu dieser Zeit allerdings einiges in Wallung, der Klub befand sich im Umbruch. Im sportlichen Durcheinander musste unter anderem Manager Volker Finke gehen. Zu einem Salah-Angebot kam es letztendlich nie.

In der momentanen Lage gibt es wenige Fußballer, die besser sind als Mohamed Salah. Zumindest während seines steilen Karrierewegs hätte der Ägypter durchaus Halt in der Bundesliga machen können.

Am Basler Rheinknie dauerte es nicht lange, bis Salahs Stern aufging. Sein damaliger Berater bot ihn mitunter dem Hamburger SV an. Im Januar 2014 biss Direktor Oliver Kreuzer an und war bereit, Salah aus Basel wegzulotsen. Der Deal scheiterte aber an der monetären Verfassung der Hamburger.