Premier League : Mohamed Salah: Arsene Wenger spricht über Liverpools Zwickmühle

Obwohl Spieler und Klub wiederholt ihre gegenseitige Wertschätzung zum Ausdruck bringen, hat Mo Salah seinen 2023 auslaufenden Vertrag in Liverpool immer noch nicht verlängert. Arsene Wenger nennt jetzt das Dilemma, in dem sich die Reds befinden.

Der FC Liverpool muss sich in diesem Zusammenhang in doppelter Hinsicht überlegen, welchen Preis sie dafür bezahlen wollen bzw. können, den 29 Jahre alten Superstar weiter an sich zu binden.

Jürgen Klopp zeigte sich zuletzt zuversichtlich, was die geplante Vertragsverlängerung von Salah angeht. "Ich bin zufrieden, denn es gibt nichts Neues zu sagen, das ist gut. Einfach gut. Die entscheidenden Parteien reden miteinander und das ist alles, was ich brauche. That's it", so der Deutsche.