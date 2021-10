Liverpool : Mohamed Salah: Barça oder Real Madrid? "Sind in keiner guten Verfassung"

Dass Mohamed Salah aktuell einer der besten Fußballer der Welt ist, kann keiner verleugnen. Das weiß der Ägypter, das weiß der FC Liverpool, und das weiß auch Darren Bent. Die Reds wollen ihren Superstar unbedingt halten, doch der soll rund 600.000 Euro Wochengehalt fordern.

Für Bent ist eins klar: Ein Wechsel zum FC Barcelona oder Real Madrid wird nicht vonstatten gehen. "Schauen Sie sich Barcelona oder Real Madrid an, beide sind in keiner guten finanziellen Verfassung", sagte der frühere Stürmer, der 106 Tore in der Premier League erzielte, bei Drive. Moderator Andy Goldstein brachte an, dass sich Salah nun einem größeren Klub anschließen müsse.