Liverpool : "Mohamed Salah bekommt nicht den Respekt, den er verdient"

Mit 31 Pflichtspieltoren spielt Mohamed Salah nicht zum ersten Mal eine fabelhafte Saison. Trotz allem sieht sich der Ägypter Kritik ausgesetzt, was Rio Ferdinand wiederum nicht nachvollziehen kann.

"Er konkurriert wieder um den Titel des Torschützenkönigs in dieser Liga und ist nicht in der Mannschaft der Saison, das verstehe ich nicht", sagte Ferdinand in seiner YouTube-Reihe VIBE WITH FIVE.

"Er bekommt nicht den Respekt, den er verdient", stellte Ferdinand und holt zum Rundumlob aus: "Mohamed Salah ist ein Top, Top, Top, Top-Spieler, der Jahr für Jahr Zahlen liefert. Es ist zur Norm geworden, ihn an der Spitze der Charts zu sehen. Es ist nicht mehr zeitgemäß!"