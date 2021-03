Liverpool : "Mohamed Salah bleibt hoffentlich noch sehr lange sehr wichtig für uns"

Mo Salah (Vertrag bis 2023) steht seit 2017 beim FC Liverpool in Lohn und Brot. Der ägyptische Nationalspieler gewann mit den Reds Champions League und Premier League, wurde Torschützenkönig auf der Insel.

"Mo ist nicht nur ein Goalgetter, er hat sich auch als Fußballer entwickelt. Er ist sehr, sehr wichtig für uns", sagte der deutsche Übungsleiter am Wochenende. "Hoffentlich wird er dies auch eine sehr lange Zeit für uns sein."

Jay-Jay Okocha hatte Salah jüngst empfohlen: "Wenn es eine Chance gibt, nach Barcelona zu wechseln, rate ich Salah, dorthin zu gehen. Seine Energie ist bei Liverpool aufgebraucht".

Salah selbst hatte einen Wechsel in die Primera Division zu Barcelona oder Real Madrid nicht ausgeschlossen, wenig später aber erklärt: "Wenn man mich fragt, sage ich, dass ich so lange wie möglich hierbleiben möchte. Wie ich es aber schon mal gesagt habe, liegt das in den Händen des Klubs."