Liverpool : "Mohamed Salah bleibt Liverpool treu", sagt eine lebende Legende

Mohamed Salah (28, Vertrag bis 2023) wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mit Top-Klubs wie Real Madrid, Barcelona oder Bayern München in Verbindung gebracht. Geht es nach Ian Rush, dann bleibt der ägyptische Nationalspieler an der Anfield Road.