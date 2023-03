Mohamed Salah bricht bei Liverpool-Gala gleich zwei Rekorde

Den Großteil der Nacht dürfte der Rechtsaußen aber von seinem fantastischen Auftritt geträumt haben. Beim 7:0 war Salah an vier Treffern direkt beteiligt. Gegen Erzfeind Manchester United hat der Angreifer nun außerdem zehnmal getroffen, was vor ihm keinem anderen Liverpool-Spieler gelungen ist.

"Dieser Rekord war in meinem Kopf, seit ich hierher kam. Ich glaube, nach dem ersten Jahr habe ich immer diesen Rekord gejagt, also war es unglaublich, ihn heute gegen United zu brechen, mit diesem Ergebnis", schwärmte Salah und verriet: "Also ich gehe nach Hause, um ihn mit meiner Familie zu feiern, trinke Kamillentee und schlafe!"

Mohamed Salah mahnt zur Vorsicht

Trotz dieser Rekorde will Salah den Triumph vom Wochenende nicht zu ausgiebig feiern. "Ich möchte nicht, dass wir übermütig ins nächste Spiel gehen. Wir sollten demütig bleiben und die nächsten Spiele gewinnen, weil wir nicht in der Position sind, in der wir sein wollen."

Der FC Liverpool startete katastrophal ins neue Kalenderjahr, zeigte zuletzt aber eine aufsteigende Tendenz. In der Liga gewannen die Reds beispielsweise vier ihrer letzten fünf Partien und haben dadurch den Kontakt zur Spitzengruppe wieder hergestellt.

Einziger Wermutstropfen war gewiss das 2:5-Debakel in der Champions League gegen Real Madrid. Am 21. Februar führten Salah und Co. schon 2:0, bevor den Gastgebern das Spiel komplett aus den Händen gerissen wurde. Beim Rückspiel am 15. März bräuchte es gegen die derzeit schwankenden Madrilenen wohl einen weiteren Gala-Abend für die Jungs von der Anfield Road, um ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen.

