Premier League Mohamed Salah entscheidet sich für den FC Liverpool – mit Hintertür

Mohamed Salah gibt vor dem Finale in der Champions League gegen Real Madrid (Samstag, 21 Uhr) seine Entscheidung über seine kurzfristige Zukunft bekannt. Er wird in der nächsten Saison in jedem Fall für den FC Liverpool spielen, sagt der Superstar.

Andre Oechsner

App laden

Foto: / Getty Images

Der FC Liverpool kann mindestens eine weitere Spielzeit mit Mohamed Salah planen. "Ich bleibe nächste Saison auf jeden Fall", sagte der Ausnahmekönner während einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Das ist klar. Ich bleibe nächste Saison, danach sehen wir weiter." Die Reds haben vor dem anstehenden Finale in der Champions League gegen Real Madrid in eine der wichtigsten Personalien Planungssicherheit. Zunächst. Denn der letzte Satz sprüht nicht unbedingt von Überzeugung, den 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Salah lässt sich also eine Hintertür offen. Geklärt werden die vertraglichen Verhältnisse aber erst in den kommenden Wochen, wie der Ägypter verlautbaren lässt: "Ich denke im Moment nicht über den Vertrag nach. Ich will überhaupt nicht egoistisch sein. Das habe ich schon vor zwei oder einem Monat gesagt. Es geht jetzt um die Mannschaft, es ist eine wirklich wichtige Woche für uns."