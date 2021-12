Golden Foot Award : Mohamed Salah gewinnt Auszeichnung, die Lionel Messi noch fehlt

Am Montagabend war der Fokus der Fußballwelt auf Paris gerichtet. Im Zuge einer Galaveranstaltung war dort der Ballon d'Or verliehen worden, mit dem Lionel Messi zum siebten Mal in seiner Karriere ausgezeichnet wurde. Bei einer anderen Veranstaltung ging La Pulga allerdings leer aus.

Die Rede ist vom Golden Foot Award, der am Montag zur gleichen Zeit in Monaco verliehen wurde. Den erhielt nämlich Mohamed Salah vom FC Liverpool. Die jährliche Auszeichnung wird nur an Spielern über 28 Jahre verliehen, die sowohl als Mannschaftsspieler als auch Einzelperson einen wichtigen Beitrag zum Fußball geleistet hat.