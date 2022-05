Arrigo Sacchi "Mohamed Salah ist kein Weltklassespieler", behauptet eine Trainerlegende

"Liverpool hat keinen Weltklassespieler. Als Salah in Italien war, war er ein guter Spieler, aber kein Weltklassespieler... Aber sie spielen mit einem sehr hohen Tempo und einer sehr hohen Intensität", sagte Sacchi am Rande des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen Liverpool und Villarreal.

Mohamed Salah, der vor seinem Wechsel in die Premier League im Sommer 2017 knapp zwei Jahre in Italien spielte (AC Florenz, AS Rom), kommt für den FC Liverpool in 249 Spielen auf sensationelle 155 Tore und 61 Vorlagen.

Auch dank der Treffer des Rechtsaußen gewann der FC Liverpool unter Jürgen Klopp die Champions League, den UEFA Supercup, die Klubweltmeisterschaft und den Ligapokal. 2019 und 2018 wurde er Torschützenkönig der Premier League, 2017 und 2018 zudem Afrikas Fußballer des Jahres.