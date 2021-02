Liverpool : Mohamed Salah: Jay-Jay Okocha rät ihm zu Barça-Wechsel

Im Zuge des inzwischen legendären Interviews, das Salah vor einigen Monaten gegeben hat, tauchen regelmäßig Gerüchte um einen Wechsel zum FC Barcelona oder Real Madrid auf. Salahs Situation in Liverpool habe sich laut Okocha verschlechtert, weshalb er die Premier League verlassen müsse.

An Salah lag es in den letzten Wochen jedenfalls nicht, dass die Reds die Verteidigung ihres Meistertitels inzwischen abgehakt haben. Vier Niederlagen in Folge gab es in der Premier League. Salah erzielte immerhin zwei Tore und traf auch beim jüngsten 2:0 gegen Leipzig im Achtelfinalhinspiel der Champions League.