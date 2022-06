Ägyptische Nationalmannschaft Mohamed Salah: Liverpool-Superstar kassiert Kritik von Rekordtrainer

Mohamed Salah (30) gilt als bester Fußballer in der Geschichte Ägyptens. Im Nationaltrikot hat der Liverpool-Superstar laut der ägyptischen Trainerikone Hassan Shehata aber noch reichlich Luft nach oben.

Hassan Shehata ist einer der erfolgreichsten Trainer Ägyptens. Der 73-Jährige führte die Nordafrikaner dreimal zum Gewinn des Afrika-Cup (2006, 2008 und 2010). Obwohl Ägypten seit Jahren mit Mohamed Salah einen der besten Stürmer der Welt in seinen Reihen hat, reiste der Rekordpokalsieger (7 Titel) sechsmal in Folge ohne Titel vom Afrika-Cup nach Hause.

Das Endspiel der Ausgabe 2022 verloren Salah und Co. gegen den Senegal. Hassan Shehata übt nun Kritik am Liverpool-Superstar. "Er hätte es viel besser machen sollen. Er muss mehr bieten, wenn er für sein Land spielt", so der Ex-Coach laut Cadena Cope gegenüber Egypt Independent.

Salah habe unter dem Strich für Ägyptens Nationalmannschaft noch nichts geleistet, "auch wenn es mir leidtut, das zu sagen", ergänzt Shehata, der aber auch Mitspieler und Nationaltrainer in die Verantwortung nimmt: "Die Trainer müssen einen Weg finden, Räume für Salah zu öffnen. Wir müssen Spieler finden, die ihm helfen, auf dem Platz richtig zur Geltung zu kommen."