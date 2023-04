Mohamed Salah nach Fehlschuss bitter verhöhnt

Der FC Liverpool hat am Sonntag einen 0:2-Rückstand gegen den FC Arsenal wettgemacht. Das 2:2 enttäuschte am Ende aber beide Teams. Mohamed Salah (30) sorgte beim gegnerischen Lager dennoch für Erheiterung.

Salah traf in der 42. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2 und hätte kurz nach dem Wiederanpfiff für den Ausgleich sorgen können. Ein Foul an Diogo Jota (26) bescherte Liverpool einen Strafstoß. Den fälligen Elfmeter schoss Salah jedoch links am gegnerischen Kasten vorbei.

Arsenals Ben White (25) lachte den Schützen anschließend aus, was ihm im Netz einige Sympathien einbrachte. "Ich weiß nur, dass Ben White Salah ins Ohr gelacht hat", schrieb etwa ein User auf Social Media und garnierte seinen Post mit vor Lachen weinenden Smileys. "Ich möchte wirklich das Bild von Ben White sehen, als Salah diesen Elfmeter verschoss", amüsierte sich ein anderer Nutzer ebenfalls.

Das Anrennen des FC Liverpool wird belohnt

Am Ende gelang den aufopferungsvollen Reds im Spitzenspiel trotz des verschossenen Strafstoßes noch der späte Ausgleich. Roberto Firmino (31), der Liverpool zum Saisonende verlassen wird, erzielte in der 87. Minute per Kopf den 2:2-Endstand.