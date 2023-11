Mohamed Salah netzt gleich viermal ein - Ägypten feiert Schützenfest

Mohamed Salah knüpft auch in der Saison 2023/24 an seine herausragenden Leistungen der vergangenen Jahre an. In wettbewerbsübergreifend 17 Partien für den FC Liverpool hat der 31-jährige bereits zwölf Treffer selbst erzielt und vier weitere aufgelegt.

Salah und Ägypten schießen Djibouti ab

Mohamed Salah zeigt sich indes auch im Trikot seines Landes treffsicher. Im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 erzielte der Liverpool-Superstar am Donnerstag gleich vier Tore beim 6:0-Schützenfest über Djibouti.

In Kairo hatte der Favorit keine Probleme mit dem Außenseiter und fuhr den ersten Sieg auf dem Weg zur geplanten Teilnahme an der Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten an. Die WM 2022 hatten die Nordafrikaner verpasst.

Rekordtorschütze Ägypten: Mohamed Salah liegt weit vorne

Salah war für die ersten vier Tore der Hausherren verantwortlich. Der Rechtsaußen hat in 93 Partien für sein Heimatland nun 53 Tore erzielt und seinen Vorsprung in der ewigen Rekord-Torschützenliste seines Landes weiter ausgebaut. Auf Rang zwei liegt Mohamed Aboutreika (45, Karriere beendet) mit 37 Toren in 97 Spielen.

