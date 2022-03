Laut Fabrizio Romano : Mohamed Salah plant derzeit keinen Wechsel zu Barça

Mohamed Salah (29) könnte Medienberichten zufolge in der kommenden Transferperiode ein Thema beim FC Barcelona werden. An einen Umzug auf die iberische Halbinsel denkt der Ägypter derzeit allerdings offenbar nicht.

Die Fachzeitung Sport berichtete jüngst: Mohamed Salah steht auf dem Zettel der Barça-Bosse, wenn Erling Haaland (21, Borussia Dortmund) sich gegen einen Wechsel ins Camp Nou entscheidet.

Laut Fabrizio Romano spielt ein Transfer in die Primera Division derzeit für Salah aber keine Rolle. Der Ägypter denke nicht an einen Abschied in diesem Sommer, so der Brancheninsider auf Twitter. Salah konzentriere sich komplett auf den FC Liverpool.

