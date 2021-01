Liverpool : Mohamed Salah: Seine Großzügigkeit macht wieder Schlagzeilen

Dass Mohamed Salah ein großes Herz hat, ist vielen bekannt. Nun hat der ägyptische Nationalspieler in seiner Heimat erneut Gutes getan.

Mohamed Salah hat erneut großes Herz bewiesen. Der Stürmerstar des FC Liverpool hat in der Vergangenheit bereits wohltätige Arbeit geleistet und unter anderem ein Krankenhaus, eine Schule für Mädchen, Sportanlagen und einen Abwasseranlage finanziert.

Nun leistet Salah eine Spende in Zeiten der Corona-Pandemie. Wie der DAILY MIRROR berichtet, hat Salah die Nagrig Charity Association (NCA) mit Sauerstofftanks ausgestattet. Der drittbeste ägyptische Torschütze aller Zeiten hatte das Krankenhaus bereits 2017 großzügig unterstützt.

NCA-Direktor Hassan Bakr ist dem prominenten Fußballer überaus dankbar. "Salah und seine Familie haben dem Basyoun Central Hospital Sauerstoffflaschen gespendet, um Coronavirus-Patienten in Nagrig zu helfen", so Bakr: "Er spendet oft für Probleme in Ägypten."