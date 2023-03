"Mohamed Salah sollte bei Jürgen Klopp nicht mehr unantastbar sein"

Mohamed Salah ist beim FC Liverpool in der Offensivabteilung gesetzt. Laut Liverpool-Legende John Aldridge sollte Jürgen Klopp (55) seine Haltung gegenüber dem ägyptischen Nationalspieler überdenken.

Mit wettbewerbsübergreifend aktuell 22 Saisontoren ist Mohamed Salah einmal mehr der Toptorjäger des FC Liverpool. Der Rechtsaußen ist auch in Sachen Einsatzminuten ganz vorne dabei. John Aldridge würde Salah nicht grundsätzlich durchspielen lassen.

"Ich liebe Mohamed Salah, aber Jürgen Klopp sollte ihn nicht mehr als unantastbaren Spieler ansehen", erklärte der Ex-Profi gegenüber der Tageszeitung Liverpool Echo. "Mo ist Mo, aber man sollte ihn aus dem Team nehmen können, wenn er nicht gut spielt – was wir nicht tun."

In der Premier League hat der 30-Jährige noch keine Minute in der laufenden Saison verpasst. In der Champions League stand Salah bis auf zwei Ausnahmen die kompletten Spielminuten auf dem Feld.