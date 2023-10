Mohamed Salah stellt krassen Rekord auf – FC Liverpool muss um gemeinsame Zukunft bangen

"Ich möchte bei Liverpool bleiben, aber der Verein muss zeigen, dass er auch will, dass ich bleibe", soll Salah einmal über seine Zukunft in Liverpool gesagt haben . Der Superstar soll momentan 24 Millionen Euro im Jahr verdienen und ist damit Bestverdiener im Kader von Jürgen Klopp.

Für die Reds wäre das ein absolutes Horrorszenario. Beim 5:1 gegen Toulouse in der Europa League erzielte Salah eingewechselt einen Treffer – und machte sich damit zum Rekordmann. Der Ägypter hat nun 43 Tore für Liverpool in den wichtigsten europäischen Wettbewerben erzielt, so viele wie kein anderer Spieler für einen englischen Verein.

Salah präsentiert sich einmal mehr in bestechender Form und kommt im laufenden Spielbetrieb auf neun Tore und vier Vorlagen in zwölf Pflichtspielen. Für den Fall, dass er tatsächlich gehen sollte, ist Leroy Sane vom FC Bayern ein Thema.

In Saudi-Arabien wurde in der Schlussphase des diesjährigen Sommertransferfensters angeblich an einer Offerte über etwa 260 Millionen Euro gearbeitet. Salah spielt nun allerdings erst mal die Saison in Liverpool zu Ende.

