Mohamed Salah versenkt Manchester United – und geht in die Geschichte ein

Der FC Liverpool blamiert Manchester United zum zweiten Mal in dieser Saison. Erneut zeigt Mohamed Salah, was für ein überragender Kicker er ist. Durch seinen erneuten Galaauftritt lässt der Superstar sogar Mesut Özil staunen.

Nach dem 5:0-Auswärtssieg in der Hinrunde setzte der FC Liverpool auch im zweiten Aufeinandertreffen gegen den Erzrivalen Manchester United eine Duftmarke. Die Anfield Road mutierte am Dienstagabend zum Tollhaus, als die Reds den englischen Rekordmeister mit 4:0 filetierten.

Salah ist der erste Spieler der Premier League, der in einer Saison fünf Tore gegen Manchester United erzielte. Außerdem ist der Superstar nach Mesut Özil in der Saison 2015/16 erst der zweite Spieler, der in einer Spielzeit in Heim- und Auswärtsspiel gegen United sowohl ein Tor als auch eine Vorlage gab.