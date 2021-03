Liverpool : Mohamed Salah wird nicht zu Real oder Barça wechseln, sagt eine Liverpool-Legende

In den vergangenen Jahren wurden die Topstars Mohamed Salah und Harry Kane des Öfteren mit einem Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona verbunden. Jamie Carragher glaubt nicht mehr daran, dass sich einer der beiden den spanischen Schwergewichten anschließen wird.

"Ich denke, dass man für diese beiden Spieler 120 Millionen Pfund (~ 140 Mio. Euro) und mehr ausgeben muss, vielleicht sogar mehr, und ich glaube einfach nicht, dass jemand so viel für Spieler in diesem Alter ausgeben wird", erläutert Carragher seine Einschätzung.

Mit einem inzwischen legendären Interview hatte Salah im Dezember vergangenen Jahres die ständigen Gerüchte um seinen Wechsel befeuert. Konkretisiert hat sich in dieser Sache bisher allerdings nichts – und wird sich laut Carragher auch nicht mehr.

"Ich denke, er ist in einer ähnlichen Position wie Harry Kane. Ich denke, dass sie wahrscheinlich den Zug verpasst haben, wenn sie jemals gehen wollten, ob das nun zu Real Madrid oder Barcelona ist. Ob es Harry Kane ist, der zu Manchester United oder Manchester City geht."

Er denke, dass Salah in den nächsten Jahren bei Liverpool bleiben werde, sagte Carragher im Podcast von Robbie Fowler.

Jürgen Klopp hat sich hinsichtlich der andauernden Spekulationen um die Salah-Zukunft bereits klar positioniert, bei Kane sieht das etwas anders aus.

Der englische Nationalspieler könnte Konsequenzen aus dem frühen Ausscheiden in der Europa League ziehen. Tottenham Hotspur wurde am Donnerstagabend von Dinamo Zagreb in der Verlängerung eliminiert.