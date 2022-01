FC Liverpool : Mohamed Salah nach Madrid? Ex-Real-Star glaubt nicht dran

McManaman, der selbst neun Jahre als Profi im Trikot des FC Liverpool spielte und von 1999 bis 2003 für Real Madrid die Schuhe schnürte, sieht die Anfield Road als optimales Betätigungsfeld für den Ägypter: "Er zeigt hier seinen besten Fußball."

Salahs Vertrag in Liverpool läuft in anderthalb Jahren aus. Bisher ist im Poker um eine Verlängerung keine Einigung in Sicht. McManaman glaubt an ein Happy End: "Ich denke, er würde gerne bleiben. Ich denke, sie werden ihn halten wollen. Ich denke und hoffe, dass er Liverpool zusagt."