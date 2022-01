FC Liverpool : Mohamed Salah zu Real Madrid? Robert Pires würde ihn lieber bei Barça sehen

Mohamed Salah (29) wird immer wieder mal mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Robert Pires würde dem Ägypter im Fall der Fälle ein Wechsel nach Katalonien empfehlen.

"Zwischen Barcelona und Real Madrid und in Anbetracht der Qualitäten des Spielers denke ich, dass Salah bei Barça besser performen würde", sagte der ehemalige französische Nationalspieler im ägyptischen Fernsehen. " Seine Kommunikation mit Xavi wäre einfach."

Salahs Arbeitspapier an der Anfield Road läuft in anderthalb Jahren aus. Eine Vertragsverlängerung ist längst nicht in Stein gemeißelt. Angeblich liegen die finanziellen Vorstellungen zwischen Liverpool und Salah weit auseinander.