Premier League Naby Keita lehnt Liverpool-Offerte ab – Tausch-Deal mit Juve?

In der Gerüchteküche wird Keita nun mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Thematisiert wird ein Tausch mit Adrien Rabiot (27, Vertrag bis 2023), der die Bianconeri verlassen darf.

Rabiot war 2019 ablösefrei von Paris Saint-Germain in den Piemont gewechselt, seitdem kam er in 129 Spielen zum Einsatz. Der französische Nationalspieler soll an einer Anstellung in der Premier League interessiert sein.