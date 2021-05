Liverpool : Naby Keita unzufrieden: Sucht er sein Glück nun in Spanien?

Der Mittelfeldspieler wechselte vor drei Jahren von RB Leipzig nach England, um unter Jürgen Klopp den nächsten Schritt seiner Entwicklung zu absolvieren. In den ersten beiden Jahren bei Liverpool gehörte Keita zum Stammpersonal und gewann unter anderem die UEFA Champions League. Diese Saison war dagegen problematisch. Er fand sich meistens auf der Bank wieder, weshalb er über einen Wechsel nachdenkt.

In den letzten Wochen präsentierte sich der FC Liverpool endlich wieder so, wie es seine Fans von ihm erwarten. Leidenschaftlich, ehrgeizig, selbstbewusst – und erfolgreich.

Seit März haben die Reds kein einziges Premier League-Spiel mehr verloren. Von diesem Hoch konnten allerdings nicht alle Akteure profitieren.

Naby Keita verlor genau zu Beginn von Liverpools stärkster Phase seinen Stammplatz. Auch am letzten Saisonspieltag gegen Crystal Palace beim Einzug in die Champions League fehlte Keita in Klopps Startaufstellung. Womöglich ein Fingerzeig für die nächste Spielzeit?

Aus diesem Grund soll sich der Nationalspieler laut der spanischen Zeitung AS eigenständig bei Atletico Madrid angeboten haben. Die Spanier sondieren den Markt zwar nach Verstärkungen für ihr Mittelfeld, halten Keita jedoch nicht für einen geeigneten Kandidaten.