Liverpool : Nach Doppel-Blackout: Jürgen Klopp verteidigt Alisson

Dass dem technisch so versierten Südamerikaner zwei Patzer beim Passen unterlaufen, kann sich Klopp nicht erklären: "Vielleicht hatte er kalte Füße, oder so. Es hört sich lustig an, aber es könnte sein. Er hatte die Möglichkeit, den Ball in die Ränge zu kicken."

Nach der Pleite hat Liverpool bereits zehn Punkte Rückstand auf Manchester City, die Titelverteidigung ist in weiter Ferne gerückt, zumal die Sky Blues noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Die Reds (40 Punkte) bleiben Vierter, Chelsea (39) und West Ham United (39) machen Druck von hinten.