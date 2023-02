Nach Konate und Co.: Jürgen Klopp wieder an Bundesliga-Ass dran?

Der FC Liverpool hat bereits einige Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit in seinen Reihen. Kommt bald ein weiterer Profi aus dem deutschen Oberhaus an die Anfield Road?

Was haben Naby Keita, Joel Matip und Ibrahima Konate gemeinsam? Sie wechselten einst aus Deutschland in die Premier League, unterschrieben beim FC Liverpool. Folgt Rani Khedira (29) diesem Beispiel und hört bald ebenso auf das Kommando von Jürgen Klopp?

Wie das Onlineportal 90Min in Erfahrung gebracht haben will, zeigt Liverpool Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler von Union Berlin, dessen Arbeitspapier in Köpenick am Saisonende vier Jahre nach seiner Ankunft vom FC Augsburg ausläuft. Scouts der Reds sollen den Bruder von 2014er-Weltmeister Sami Khedira jüngst in der Europa League gegen Ajax Amsterdam unter die Lupe genommen haben.

Allerdings ist der LFC nicht der einzige Interessent aus der Premier League. Dem Vernehmen nach haben auch West Ham United, die neureichen Magpies aus Newcastle, Tottenham, Leicester City und der FC Everton Khedira auf dem Zettel.