Jhon Duran (18) Nach Luis Diaz: Liverpool jagt nächsten Kolumbianer

Der FC Liverpool sucht in der Offensive immer noch nach der verloren gegangenen Durchschlagskraft. Ein zeitnaher Transfer soll der lahmen Angriffsreihe offenbar Beine machen.

In den USA wirbelt Jhon Duran (18) momentan mächtig Staub auf. Für Chicago Fire, wo Bastian Schweinsteiger (38) von 2017 bis 2019 seine Karriere ausklingen ließ, erzielte der Kolumbianer in der aktuellen Saison acht Treffer. Alleine in den letzten vier Begegnungen netzte er fünfmal ein. Gegen Inter Miami (3:1) und den FC Cincinnati (3:2) avancierte Duran mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Den europäischen Spitzenklubs ist diese Entwicklung nicht verborgen geblieben. Der FC Liverpool besitzt mit Luis Diaz (25) seit Jahresbeginn bereits einen Kolumbianer in den eigenen Reihen. Laut The Sun soll Duran folgen. Der Youngster könnte gemeinsam mit Diaz und Mo Salah (30) für Furore im Angriff der Reds sorgen.

Ein Selbstläufer wird die Verpflichtung Durans allerdings nicht. Chelsea hat ebenfalls ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen. Die Blues haben einen guten Draht nach Chicago. Neuzugang Gabriel Slonina (18) wurde im Sommer vom MLS-Klub verpflichtet, bleibt aber noch bis zum Winter in den Staaten.